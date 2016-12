Santa Eulària s’ha convertit en el primer municipi de Balears en prohibir, mitjançant les Normes Subsidiàries, el lloguer de pisos turístics. Diu l’equip de govern que així es dota a l’Ajuntament de més eines per poder sancionar el que consideren una xacra. Guanyem els ha donat suport malgrat assegurar que si no s’acompanya de controls això no passarà de ser “un brindis al sol”.



