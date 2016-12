27/12 Cetis, alberg, neteja… fem repàs de l’any de l’alcalde de Vila

L’alcalde de Vila Rafa Ruiz no pot confirmar que l’estació del Cetis obri les seves portes l’any 2017. En una entrevista on se l’ha demanat fer un balanç d’any, Ruiz diu estar tranquil amb els terminis de les obres del centre de la ciutat, assegura que dialogaran amb els veïns del futur alberg i diu que els nous habitatges de protecció oficial de Sa Penya començaran a construir-se aquest proper any. Ruiz assegura que Vila està amb la nova contracta més neta.



Relacionats