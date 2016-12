27/12 ADOPTA’M – Junior

Aquesta setmana a Adopta’m us presentem a Junior, un gos mestís d’American Standford. Va arribar de cadell a Sa Coma, i el varen adoptar, però en poc temps va tornar a ser abandonat i va tornar al centre de Sa Coma. Porta allà des de gener de 2015. Al ser de raça potencialment perillosa és més difícil que algú el vulgui adoptar, però el que la gent no sap és que realment és molt afectuós i simpàtic. N’Àlex, un especialista en modificació de conducta, assegura que està llest per mudar-se a una llar definitiva, t’animes? Ajuda’l, comparteix. Un programa de Ajuntament d’Eivissa – Ayuntamiento de Eivissa i sa TEF per promoure l’adopció responsable del centre d’ Animales en Sa Coma.

Relacionats