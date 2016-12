1.162 pacients estan en llista d’espera per una intervenció a les Pitiüses, tot i això la demora per passar pel quiròfan ha baixat dels 139 als 79 dies en un any. Son dades que ha fet públiques l’IB-Salut. A més, els ciutadans de les illes poden consultar des d’avui les llista d’espera a la web del servei de salut.

