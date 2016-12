Els negocis de Vara de Rey estan vivint un dels Nadals més foscos dels darrers temps. L’enllumenat públic no funciona, els accessos a alguns locals són casi impossibles i l’afluència de gent per la zona centre de Vila és gairebé nul•la. Diuen que les vendes han pogut baixar més del 70% i que ens alguns casos no entren més de dos persones al dia a les botigues. Esperen poder recuperar totes les pèrdues quan la plaça estigui acabada.



