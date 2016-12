Sant Joan ha aprovat en ple els seus pressupostos per a l’any vinent. Els comptes del municipi assoliran per primera vegada els 7,1 milions d’euros dels més de 2 aniran destinats a inversions. La més important serà la de la depuradora de Portinatx que podria suposar un cost d’un milió d’euros per al consistori, sempre i quan el Govern assoleixi el compromís de tornar-los.

Relacionats