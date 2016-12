No tothom opta per cuinar, la nit de Cap d’Any es converteix també en una oportunitat de poder degustar algunes de les propostes més especials que fan molts de restaurants de l’illa. Des de cuina de Vanguardia, a plats més tradicionals passant per tapes o menjars internacionals, molts restaurants ja han penjat el cartell de ple per la nit del 31 de desembre.



