Santa Eulària ha tret a licitació el nou accés de Cas Capità i la urbanització de l’entorn de l’hotel Tres Torres per 1,8 milions d’euros. Aquests diners no els pagarà l’Ajuntament de sa Vila des Riu sinó els propietaris de les parcel•les que s’ocuparan que, a canvi de sufragar el cost de les feines i de cedir casi 20 mil metres quadrats al consistori tindran permís per construir.



