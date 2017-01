Avui ha entrat en funcionament un nou sistema gratuït de rotació i de dos hores com a temps màxim. Des de l’ajuntament han recordat que la situació no canvia a la zona del port, que gestiona l’ens portuari. A més, diuen que és una prova i no descarten tornar a l’antic sistema si no funciona. Per la seva banda els comerciants no veuen clar la manera en la que es controlarà el compliment horari.



Relacionats