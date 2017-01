La Petita i Mitjana Empresa de les Pitiüses ultima ja l’enquesta d’activitat que permetrà saber com s’ha comportat l’economia amb els petits i mitjans negocis de les nostres illes. Mentrestant les sensacions reconeixen que són bones però que deixen aflorar nombroses mancances. L’incompliment sistemàtic de les normes per part d’alguns i la manca d’un finançament just per a balears focalitzaran la feina de la PIMEEF durant l’any 2017.



