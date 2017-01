L’epidèmia de la grip ha arribar a les Pitiüses. En les darreres hores tres persones han hagut de ser ingressades a Can Misses. Les previsions són que la incidència vagi a més i és per això que des de l’Àrea de Salut admeten que l’hospital pot créixer en capacitat com ja va haver de fer fa uns anys. La majoria d’afectats per grip són els pacients pediàtrics i els majors de 65 anys.



Relacionats