04/01 Asseguren ocupar un habitatge buit que l’Ajuntament te a Sa Penya

Parlem ara del cas d’Amparo Cortés. Té tres filles, el seu home pateix una discapacitat i assegura estar vivint un autèntic calvari des del passat mes de novembre quan van decidir ocupar un habitatge buit propietat de l’Ajuntament. El passat mes d’abril la seva família va ser una de les desallotjades del barri de sa penya i malgrat les seves circumstàncies des de Vila asseguren no tenir disponible cap habitatge per poder llogar-los. Amb aquesta ocupació volen demostrar que això no és cert.



Relacionats