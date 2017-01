Policies locals i policies de barri de Vila inician a partir de la setmana que ve una campanya informativa per evitar que les terrasses cobertes per més de dos parets deixin fumar els seus clients. Diu el Consistori que cada vegada hi ha més establiments que incompleixen la llei i que, si fa falta, ell mateix denunciarà aquests negocis davant del Ministeri de Sanitat.



Relacionats