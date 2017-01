Silvia Tur, diputada per Formentera al Parlament balear, es mostra summament preocupada pel retard del Govern en la redacció i aprovació del decret de protecció de la posidònia. Malgrat que entén els arguments de l’executiu a l’hora de voler aprovar una norma efectiva, Tur demana més voluntat política per al vistiplau d’una demanda que destaca com a prioritària.

