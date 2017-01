Empresaris, sindicats i institucions de les quatre illes s’han posat avui al costat del Govern balear a l’hora de reclamar un sistema de finançament més just per a la Comunitat. La presidenta s’ha reunit amb tots ells per recollir les seves reivindicacions de cara a la propera conferencia de presidents autonòmics que es celebrarà el dia 17 de gener.

