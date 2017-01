Es compleixen 3 mesos de l’inici de les obres de Vara de Rey, estem just a l’equador, i tot i que alguns comerciants i veïns es mostren intranquils pel ritme que duen, des del consistori asseguren que estan dins dels terminis marcats i que les obres estaran acabades a finals d’abril o com a molt tard a principis de maig. Un termini que trunca el desig dels comerciants de tenir-ho tot a punt per a setmana santa.

