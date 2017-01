L’hospital de can Misses continua amb les mesures de previsió perquè la incidència dels casos de grip sigui la menor possible i evitar la saturació. Així avui s’han habilitat onze llits i s’han contractat a tres persones més, que sumats als d’ahir fan un total de 19 llits i 13 sanitaris per atendre la demanda assistencial.

