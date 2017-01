Formentera aprofitarà els llots de la depuradora per a fer-ne compost barrejant-los amb restes triturades de poda. La iniciativa, pionera a la menor de les Pitiüses, ha estat anunciada avui per la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, durant la jornada inicial de repartiment de restes de poda triturada per al camp formenterer.

