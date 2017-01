Ja els hi avançaven ahir en aquest informatiu. Després d’una reunió que es va allargar més de quatre hores, el Consell d’alcaldes va trobar consens en punts claus per l’illa com la prohibició del lloguer turístic de pisos, la coordinació per elaborar el PTI, o la construcció del centre de baixa exigència des Gorg.

Relacionats