12/01 El professor Joan Mayans es jubila després de 22 anys ensenyant Història a l’institut Xarc

Despertar la motivació dels alumnes per la Història no és fàcil, però en Joan Mayans ho ha aconseguit. Avui els parlem d’aquest professor d’Història que deixa enrere 22 anys de dedicació incondicional als seus alumnes de l’institut Xarc. En Mayans, jubilat des del passat 23 de desembre, i a qui la dedicació i generositat per ensenyar, ha fet que s’hagi guanyat l’estima de tots els qui han passat per les seves aules.

