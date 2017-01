Les reaccions a la consulta de l’ajuntament de Vila sobre el canvi de nom del Passeig de Vara de Rey no s’han fet esperar. Els dos partits que formen l’oposició, tant populars com el moviment ciutadà EPIC, critiquen que es faci aquesta consulta i no d’altres sobre temes més importants per als ciutadans, com l’alberg de Vila o el canvi de mobilitat.

Relacionats