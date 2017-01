16/01 Un incendi crema 250 m2 de bosc i una autocaravana prop de sant Ferran

250 metres quadrats de pineda i matoll, a més d’una autocaravana petita i algunes embarcacions s’han cremat la nit de diumenge en un petit incendi declarat a un solar prop de l’antiga pedrera de sant Ferran. La veu d’alarma es va donar a la una i vint de la nit i els bombers hi van arribar un quart d’hora després, donant per extingit el foc a les tres i quart de la matinada. De moment es desconeixen les causes de la deflagració, de la que la guàrdia civil n’està duent les investigacions. Al lloc de l’incendi s’hi van desplaçar tres efectius dels bombers amb un camió autobomba i una pick up d’intervenció ràpida.

