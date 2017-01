16/01 VictÃ²ria i a treballar en reforÃ§os

El Formentera s’ha imposat per dos a zero a l’Esporles aquest diumenge al municipal de Sant Francesc en un partit poc vistós on el vent ha impedit desplegar als locals el seu joc habitual. Després de la marxa d’en Goku i en Larra, s’està treballant ja en el fitxatge de dos nous jugadors.

Like this: M'agrada S'està carregant...