No hi ha volta enrere i l’alberg d’Eivissa es construirà on estava previst. Així ho han comunicat avui des de l’ajuntament a una reunió mantinguda amb vesins i comerciants de l’Eixample. Han dit des del consistori que la decisió està presa i que ara es licitarà la gestió del centre. Des de l’associació de veïns han lamentat que s’hagi pres la decisió sense comptar amb la seva opinió.

