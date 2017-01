17/01 Quasi terminada la segona fase de la travessera de Jesús

Ahir acabava el termini per acabar les obres de la segona fase de de la travessera de Jesús, la que va des del semàfor fins al poble, la primera fase, que uneix la rotonda de Santa Eulària amb el poble, es va donar per conclosa al maig de 2016, tot i que des de aleshores han sortit deficiències. Ara el Consell té un mes per recepcionar el projecte, però diu la consellera de mobilitat Pepa Marí que encara queden petits desperfectes per arreglar.

