20/01 Barda avall!

Ben aparatós ha estat l’accident que ha patit aquest matí un camió a la carretera de Cala Llonga prop de l’abocador de ca na Putxa. El vehicle, que duia una càrrega de grava, s’ha precipitat barda avall tombant diversos arbres i quedant varat metres enllà. Per sort, el conductor sols ha patit algunes rascades, però l’extracció del camió ha estat força complicada, necessitant-se la intervenció de tres grues de gran tonatge per tornar-lo a pujar a la carretera. L’operació ha durat unes tres hores, espai de temps en que la via ha restat tallada al trànsit en ambdós sentits.

