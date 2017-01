El diputat autonòmic de Podem, l’eivissenc Aitor Morrás ha dimitit avui dels seus càrrecs com a portaveu del partit a Eivissa i com a secretari d’organització de Podem a l’illa. Diu que es vol dedicar plenament al seu càrrec com a parlamentari i assegura que la seva decisió no té res a veure amb que la cadira de president de la cambra estigui a punt de quedar-se buida.



Like this: M'agrada S'està carregant...