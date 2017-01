20/19 Fiscalia investiga la forta pujada del preu de la llum

Fiscalia investiga la forta pujada del preu de la llum que durant tres dies consecutius –dimecres, dijous i divendres- ha marcat preus màxims des de 2013. Fa just un any pagàvem un 33% menys que ara i justament ara quan ens trobem en plena ona de fred. Precisament per això, malgrat l’increment, aquests dies s’ha registrat un important augment de la compra d’estufes i radiadors. També s’han incrementat, per fortuna dels comerciants, les vendes de roba d’abric.

