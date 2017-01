Els treballadors dels jutjats no poden més. Diuen que el sistema informàtic es col•lapsa cada dos per tres i que en més d’una ocasió han hagut de donar el dia per perdut perquè els ordinadors de tot l’edifici no van. Recorden que a Eivissa s’està fent la prova pilot del sistema de ‘paper zero’, que no està funcionant però que el Ministeri ignora les queixes dels treballadors d’Eivissa.



