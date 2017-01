Fa un mes que va començar a treballar, però avui el nou comissari d’Eivissa, José Manuel Mariscal De Gante, ha pres possessió oficial del càrrec a un acte presidit per la delegada del Govern, Maria Salom, i al qual han assistit diverses autoritats de l’illa. El nou comissari s’ha proposat el repte d’intentar mantenir el descens de la criminalitat. Per la seva part, Salom, ha reclamat més efectius per a l’illa

