26/01 Els quiròfans de Can Misses, tancats

Can Misses ha hagut de tancar tots els seus quiròfans de l’àrea de cirurgia. El motiu ha estat una plaga de mosques que han infectat bona part dels quiròfans. Entre avui i demà s’han anul•lat les 56 operacions que hi havia programades i les instal•lacions podrien romandre tancades al menys fins dimarts. Mentrestant la gent que hagi de ser intervinguda d’urgència serà traslladada a Mallorca, i si hi hagués una emergència vital es podria habilitar un quiròfan aquí a Eivissa.



