26/01 Presó sense fiança pel jove detingut a Sant Jordi

Presó provisional sense fiança pel jove de 24 anys acusat d’oferir drogues a menors per abusar d’ells, detingut ahir a la seva casa de Sant Jordi. La Guàrdia Civil va començar a investigar-lo arran unes denúncies per abusos sexuals, i que la benemèrita haurà de continuar investigant. El jove té antecedents per consum de drogues amb menors a centres escolars.