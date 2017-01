27/01 Detectat, aïllat i desinsectat el focus de mosques de Can Misses

Can Misses obrirà un expedient sancionador a la concessionària del nou hospital per l’aparició de mosques que ahir van obligar a tancar els quiròfans. L’Àrea de Salut vol saber si hi ha defectes a la construcció de l’hospital després d’haver detectat que les mosques han entrat pel subsòl dels quiròfans. De moment ja s’han fet les fumigacions, s’ha netejat i dilluns s’espera re-obrir el mòdul de cirurgia. Entre ahir i avui s’han hagut de traslladar a Palma a dos pacients.



