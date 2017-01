Per aquest estiu, Santa Eulària revisarà les concessions de platges i les reduirà un 9%. així, es valorarà la quantitat per damunt de la qualitat en la subhasta de lots. Al ple celebrat avui, també s’ha aprovat per unanimitat l’enduriment de l’ordenança de remors amb sancions de fins als 300 mil euros i que obligarà a instal·lar sonòmetres en tots els locals.

