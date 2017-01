30/01 Líder Formentera

El Formentera ja és líder en solitari de tercera després d’imposar-se aquest diumenge al Constància per dos a zero. Els d’en Tito Garcia Sanjuán han sabut aprofitar l’empat de la Penya i el Poblera per a començar a marcar distàncies en la lluita per l’ascens directe.



