Que el repartiment de la recaptació dels sous de l’Ecotaxa ha generat polèmica, no és cap secret. Avui s’ha parlat de l’impost al parlament, on la presidenta insisteix en que continua sent un èxit. Mentrestant, la FELIB farà arribar un escrit a l’executiu mostrant la indignació dels ajuntaments per no haver acceptat ninguna de les seves propostes. i els hotelers insisteixen en que es tracta d’un impost perjudicial.



