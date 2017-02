01/02 Vericad confia en que el Consultiu doni el vistiplau

El conseller de Medi ambient d’Eivissa, Miquel Vericad, s’ha reunit avui amb membres del Consell Consultiu per explicar-los la importància de donar el vistiplau a la modificació del contracte de l’abocador de Ca Na Putxa que ha de permetre construir una planta de triatge i ampliar la seva vida útil. A la sortida de la reunió el conseller s’ha mostrat optimista, malgrat ser conscient que si no convenç a l’òrgan consultiu s’haurà de redactar de zero el contracte de gestió de l’abocador.



Like this: M'agrada S'està carregant...