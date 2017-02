02/02 Discrepàncies que compliquen la finalització de les obres de Jesús

Lluny de solucionar-se els problemes, sembla que les coses es compliquen a les obres de la travessia de Jesús. I és que ara l’empresa no admet la seva responsabilitat en assumir el cost d’arreglar les deficiències. Per la seva banda, el Consell insisteix en que es tracta d’una execució deficient per l’ús de materials no previstos. El tema podria acabar als tribunals, mentre els qui continuen patint les deficiències son els vesins de la zona.

