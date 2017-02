02/02 El Govern presentarà una alternativa a les ‘macro-torres’ des Fornàs

El Govern balear presentarà a Madrid un projecte alternatiu al que pretén dur a terme Red Eléctrica Española a sa vénda des Fornàs. El conseller Marc Pons l’ha transmès avui als veïns de la zona que no han amagat la seva satisfacció. Malgrat que no s’han avançat tots els detalls, el titular de l’àrea de territori i energia assegura que no s’hauran de construir noves esteses i que tècnicament i econòmica és perfectament viable.



