03/02 L’ajuntament de Sant Josep ha tancat el camí dels penya-segats des Cubells

L’ajuntament de Sant Josep ha tancat provisionalment el camí dels penya-segats des Cubells i ha desallotjat una dotzena de veïns per evitar riscos davant dels continus despreniments que hi ha a la zona. Aquest matí ha caigut una roca de dimensiones considerables, i l’ajuntament ha decidit emetre un decret d’alcaldia indefinidament, fins que s’estudien i es duguin a terme les actuacions necessàries per assegurar el camí.

