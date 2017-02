El Consell d’Eivissa no està conforme amb l’ajuda al lloguer que el Govern balear estudia implantar a l’illa per aquells arrendaments que superin els 600€ al mes i que, per tant, quedin fora de les ajudes estatals. Diuen que d’aquesta manera es consoliden els preus alts i demanen que es deixin d’apedaçar el problema i treballin en solucions reals.



Like this: M'agrada S'està carregant...