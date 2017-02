Els quatre o cinc veïns Des Cubells que viuen a Eivissa tot l’any no s’han mogut de les seves cases, malgrat l’ordre de desallotjament emesa per l’ajuntament. La propietat ha explicat que es farà càrrec de reparar el camí, construirà un mur de contenció per evitar més despreniments. De moment, la carretera continua tancada, però els veïns fan cas omís.

