Les empreses turístiques de les Pitiüses han avançat enguany els processos de selecció de l’estiu. El motiu no és altra que la manca d’habitatge que l’any passat va fer que molts treballadors haguessin de deixar les seves feines tot just començada la temporada. Enguany residir a Eivissa s’ha convertit en un requisit casi indispensable per trobar feina, mentre que molts fixos discontinus ja estan avisant que no podran venir.



