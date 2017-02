08/02 Treballar de temporada a les Pitiüses ja no surt tan rendible

Treballar a les Pitiüses ja no surt tan rendible com fa uns anys. La manca de pisos de lloguer i els elevats preus està fent que cada vegada més professionals i treballadors no vulguin venir a Eivissa i Formentera; i és que troben poques opcions d’habitatge i a preus desorbitats.

