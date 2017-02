El Ciutat d’Eivissa s’ha retrobat amb la victòria dos mesos després gràcies als tres gols que va fer a un desconegut Llosetí. La Penya Esportiva va caure per un a zero contra el Campos dient gairebé adéu a ser campions de lliga. El Sant Rafel per la seva banda va sumar tres punts importantíssims gràcies a dos gols casi en el darrer minut.



