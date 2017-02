14/02 De runes a museu

Can Ramón comença a donar els primers passos per a transformar-se de casa en ruïnes a futura seu del Museu Etnogràfic de Formentera. Una volta netejada i apuntalada, avui arqueòlegs i representants de la UPV n’han iniciat l’estudi per a rehabilitar-la.

