15/02 Arriba el Carnaval a Eivissa

El carnaval de Vila canvia el llocs dels esdeveniments i el recorregut de la rua, com va passar al nadal, per les obres del centre de Vila. Es celebrarà del 23 de febrer a l’1 de març, a Sant Josep per la seva banda, el carnaval desembarca a cala de bou i la rua sortirà el dijous dia 23.

