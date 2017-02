Avui es celebra el Dia Mundial contra el Càncer Infantil, una malaltia de la que cada any es detecten 5 nous casos a les Pitiüses, i prop de 50 a Balears. A més, suposa la primera causa de mort per malaltia entre els infants. El 75% dels casos té cura, però la lluita sol ser llarga, com la de Ramón i la seva família. Van estar 15 anys batallant contra el càncer.

