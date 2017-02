Ja tenim el primer punt de recàrrega de cotxes elèctrics amb plaques solars d’Eivissa, el segon de Balears. Està al pàrquing del centre poliesportiu a Sant Joan, i té capacitat per carregar dos vehicles al mateix temps. L’energia que es produeix quan no hi ha cap cotxe no es perd, s’aprofita a les instal·lacions esportives.

