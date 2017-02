Sant Josep vol frenar el creixement de les ‘discoteques a l’aire lliure’ i per a això aplicarà una moratòria d’un any a les llicències per beach clubs i hotels discoteca del municipi, i revisarà les normes urbanístiques que permeten aquestes activitats. La mesura però, no tindrà caràcter retroactiu, així que els locals que ja estan establerts, no es veuran afectats.



Relacionats